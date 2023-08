Jornal Opinião de Goiás – PRIMEIRA SALA DE VIDEOMONITORAMENTO DENTRO DE ESCOLA MUNICIPAL É MARCO POSITIVO NA SEGURANÇA PÚBLICA DE VALPARAÍSO

Neste último fim de semana, durante a cerimônia de entrega de reforma e ampliação geral do CMEI Pró-Saber, foi inaugurada a sala composta por um grande televisor que transmite em tempo real o que acontece em 47 diferentes pontos da escola.

O Governo Municipal de Valparaíso de Goiás tem se tornado referência no Entorno na área da segurança pública. Neste último fim de semana, durante a cerimônia de entrega de reforma e ampliação geral do CMEI Pró-Saber, que fica localizado na Vila dos Carneiros, foi inaugurada uma sala de videomonitoramento composta por um grande televisor que transmite em tempo real o que acontece em 47 diferentes pontos da escola, internamente e na parte externa.

O novo ambiente é o primeiro da região de Valparaíso dentro de uma unidade de ensino, o que marca uma nova era a partir de agora. O trabalho é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Educação de Valparaíso, a Guarda Municipal e as forças de segurança do Estado.

“Com muita alegria que inauguramos essa sala de videomonitoramento, que funcionará 24h por dia, fazendo imagens em alta resolução. É uma sala moderna e trará mais segurança a todos os nossos servidores”, afirmou Pábio Mossoró.

O assunto foi destaque neste início de semana, e na reunião mensal do GGI-M, o Superintendente da Agência Municipal e Guarda Municipal, Edmilson José destacou a importância de se investir em segurança dentro de escolas e em diversos pontos da cidade de Valparaíso de Goiás.

“Nosso município vem reduzindo mês após mês os índices de violência em todas as áreas, temos números muito positivos e estamos entre as 10 cidades mais seguras para se viver dentro do estado de Goiás, graças ao fruto de um trabalho pesado contra o crime, conjunto da Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil e todas as forças de segurança”, disse Edmilson.

“Essa sala de videomonitoramento é sem dúvida o primeiro de muitos que iremos investir dentro das escolas, combatendo diversos crimes, principalmente de furtos de pessoas que invadem a unidade pulando os muros. Nosso projeto futuro é alcançar e filmar todo o comércio de rua e neutralizar os crimes”, finalizou.

Fonte: Prefeitura Municipal de Valparaíso de Goiás.