Jornal Opinião de Goiás – Setembro Amarelo: ações do governo focam no autocuidado e acolhimento

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) participa da campanha Setembro Amarelo com o objetivo de alertar e conscientizar a população sobre o grave problema do suicídio. De 2019 a agosto deste ano, mais de 2,8 mil pessoas tiraram a própria vida no estado. Quando se fala em tentativas, o número é quase seis vezes maior, o que coloca Goiás em oitavo lugar no país.

Com o tema: “Já parou para falar com alguém hoje?”, o Setembro Amarelo de 2023 foca no autocuidado e no acolhimento do próximo. O dia 10 de setembro é marcado pelo Dia Mundial de Prevenção do Suicídio.

A faixa etária que concentra o maior número de pessoas que cometem suicídio em Goiás é a de 20 a 59 anos. “Se você ou alguém que você conhece, está passando por dificuldades, não hesite em procurar ajuda profissional. Lembre-se de que você não está sozinho”, reforça a coordenadora de Cuidados da Saúde às Pessoas em Situação de Violência das SES, Ana Maria Porto.

O diálogo sobre autocuidado e escuta podem salvar vidas. Isso funciona dos dois lados. Se eu preciso de ajuda eu vou ser incentivado a me comunicar. E se eu posso oferecer escuta eu preciso estar atento a esse cuidado”, ressalta.

As orientações, de modo geral, envolvem sinais como isolamento e distanciamento da família, dos amigos e da comunidade; mudanças no desempenho no trabalho ou nos estudos; falas como “tenho vontade de sumir”, “acho que estarão melhor sem mim”, ou outras que remetem à falta de sentido da vida; publicações nas redes sociais com conteúdo de cunho pessimista, autodepreciativo, entre outros.

SETEMBRO AMARELO

A coordenadora lembra que, embora o 10 de setembro seja o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, em Goiás, o Dia D para ações nos municípios está previsto para o dia 20.

A SES orienta todas as suas unidades a realizarem atividades com palestras e rodas de conversas em prol da campanha, de forma a envolver a população, com orientações sobre sinais e o que fazer em caso de identificação da pessoa com sintomas de problemas psicológicos e emocionais.

A secretaria também vai promover ações específicas com servidores da pasta. No dia 13 de setembro, serão realizadas apresentações culturais e atendimentos de Práticas Integrativas Complementares (PICs) como auriculoterapia, homeopatia e dança corporal, no espaço da Feira do Cerrado, na sede da SES, a partir das 9 horas.

No dia 22, as Superintendências de Atenção Integral à Saúde (Spais) e de Vigilância em Saúde (Suvisa) se unem para também oferecerem as PICs e palestras sobre o tema a seus servidores.

ATENDIMENTO

Para atendimento, os interessados devem buscar ajuda nos Centros de Atenção Psicossocial (Caps), Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e de Pronto Atendimento (UPAs), Samu 192, entre outros. E, ainda, a escuta emergencial do Centro de Valorização da Vida (CVV), no número 188 (ligação gratuita).

Em caso de risco iminente de suicídio, ligue no 190 ou 193.

Fonte: Governo do Estado de Goiás.