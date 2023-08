Jornal Opinião de Goiás – Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência inicia Mutirão de Assistência para Pessoas com Deficiência

Atendimento que terá duração de três dias, oferece cadeiras de rodas, órteses, próteses, aparelhos auditivos e calçados ortopédicos sob medida.

A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência deu início nesta segunda-feira (28), a um mutirão de assistência destinado às pessoas com necessidades especiais. O evento ocorre na secretaria e conta com a parceria da Vila São Cottolengo, referência no tratamento de pessoas com deficiência, responsável em promover os atendimento.

Durante esse período de três dias, os pacientes terão a oportunidade de receber atendimento personalizado, incluindo a prescrição de cadeiras de rodas, órteses, próteses, aparelhos auditivos e calçados ortopédicos, de acordo com as necessidades individuais de cada um. Aproximadamente 90 pacientes serão atendidos, passando por medidas específicas para garantir a adequação dos equipamentos.

A cerimônia de abertura contou com a presença do prefeito Lucas Antonietti, representantes da Vila São Cottolengo, o Secretário Municipal da Pessoa com Deficiência, Luiz de Aquino, além de vereadores e secretários municipais.

O prefeito Lucas Antonietti destacou a importância da iniciativa. “O primeiro passo foi criarmos essa secretaria, vislumbrando buscar as parcerias para que a gente pudesse evoluir também no quesito de mobilidade aos nosso cadeirantes, ainda estamos engatinhando nesse processo, gostaria de dizer para os nosso cadeirantes, para a nossa população que nós pensamos em políticas públicas para vocês também. Para a gente é motivo de orgulho ser parceiros da Vila São Cottolengo, não podemos pensar em acessibilidade em apenas um dia do ano, mas em 365 dias do ano, como vamos melhorar a vida deles, os cuidados com a saúde e a mobilidade”, completou.

Por sua vez, o Secretário Luiz de Aquino enfatizou a relevância do evento e a parceria com a Vila São Cottolengo, que desempenha um papel fundamental no atendimento oferecido. Ele expressou gratidão pela participação de todos os envolvidos, vereadores e o prefeito, e reafirmou o compromisso contínuo da prefeitura em fornecer assistência às pessoas com deficiência.

Além das prescrições, o primeiro dia contou com a apresentação do grupo “Movimento Luz – Inclusão Social Para Deficientes”, que realizou uma emocionante performance. Os dançarinos cadeirantes demonstraram talento e superação, reforçando a importância de proporcionar oportunidades inclusivas e inspiradoras para todas as pessoas. A apresentação não apenas encantou os presentes, mas também enfatizou o poder da expressão artística como meio de promover a igualdade e a autoconfiança.

Fonte: Prefeitura de Águas lindas de Goiás.