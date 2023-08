Jornal Opinião de Goiás – Cine Goiás Itinerante chega a Novo Planalto nesta quarta

Siga no Twitter

O projeto Cine Goiás Itinerante, iniciativa do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), chega a Novo Planalto nesta quarta (30/08) e quinta-feira (31/08).

O município, que fica a 461 km de Goiânia, receberá sessões de cinema no auditório da Câmara Municipal e unidades de ensino.

As sessões matutinas serão realizadas das oito às 11 horas; no vespertino das 13 às 16 horas, e no noturno das 19 às 21 horas.

PRODUÇÕES

Entre os filmes em cartaz, está o curta-metragem Os meninos verdes, com direção de Rosa Berardo, que conta a história fictícia dos habitantes do jardim de Cora Coralina.

Outras produções são O casamento da Ararinha Azul e A chegada de Aninha, que também é inspirado na escritora goiana.

A exibição é gratuita. Gestores municipais que tenham interesse em realizar a exibição de filmes em suas cidades devem enviar ofício para o e-mail [email protected].

CINE GOIÁS ITINERANTE

O Cine Goiás Itinerante tem o objetivo de democratizar o acesso ao audiovisual no interior do estado, divulgar o cinema ambiental e capacitar profissionais da área.

Os pilares do programa são a exibição de filmes que participaram do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica) e ações de qualificação e promoção da arte cinematográfica para a população. A iniciativa já atendeu mais de 150 municípios.

Fonte: Governo do Estado de Goiás.