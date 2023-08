Jornal Opinião de Goiás – Secretaria de Trânsito de Aparecida fiscaliza vans do transporte escolar

Pais de alunos e a população em geral podem denunciar irregularidades pelos telefones (62) 3545-4816 e 99288-6679 (WhatsApp)

A Secretaria Executiva de Mobilidade e Trânsito de Aparecida (SMTA) deflagrou nesta quarta-feira (30) uma operação de fiscalização de vans do transporte escolar. A ação busca garantir o cumprimento de normas de segurança, como a vistoria semestral dos veículos, o curso de transporte de passageiros para os motoristas e o uso do cinto de segurança.

Agentes da SMTA fizeram abordagens nas imediações do Colégio Estadual da Polícia Militar no Colina Azul; do EMEI Professora Vinovita Guimarães da Silva, no Residencial Astória; e da Escola Interação, na Vila Brasília.

Os agentes verificaram as condições de uso dos veículos e os documentos obrigatórios a vans de transporte escolar, sendo a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o Termo de Vistoria, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

Conforme o secretário da SMTA, Avelino Marinho, em Aparecida há cerca de 100 vans do transporte escolar rodando irregularmente. As multas pelo descumprimento das normas aplicadas a esses veículos variam de R$ 186,00 a R$ 930,00, dependendo da irregularidade constatada. E o veículo fica retido até a regularização das pendências.

“Os pais dos alunos também podem nos ajudar verificando se o veículo tem registro na SMTA e é licenciado para fazer transporte escolar, seguindo as determinações dos órgãos reguladores de trânsito”, frisou Avelino.

Num dos veículos fiscalizados hoje, os agentes da SMTA flagraram duas crianças viajando no banco da frente sem cinto de segurança. Essa mesma van tinha apenas um dos dois limpadores de parabrisa em funcionamento.

As operações seguirão na porta das escolas por tempo indeterminado. Pais de alunos e a população em geral podem denunciar irregularidades à SMTA pelos telefones (62) 3545-4816 e 99288-6679 (WhatsApp).

Fonte: Prefeitura de Aparecida de Goiânia.