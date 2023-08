Jornal Opinião de Goiás – Saúde de Goiás conquista prêmio de Excelência em Governo Digital

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) conquistou o segundo lugar na categoria Melhor Solução de Governo Digital Baseado em Inteligência Artificial, no prestigiado Prêmio Abep de Excelência em Governo Digital – Gov.Digital, com o projeto Inteligência Artificial Contra a Mortalidade Infantil (Caren).

O evento, ocorreu nesta quinta e sexta-feira (24 e 25/08), durante a 50ª edição do Seminário Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para Gestão Pública (Secop), em Brasília.

O objetivo do seminário é celebrar e incentivar o desenvolvimento de projetos que promovam a modernização da gestão pública em benefício do cidadão brasileiro.

O público-alvo do evento abrange profissionais do setor público nas esferas federal, estadual e municipal.

PRÊMIO ABEP

O Prêmio Abep de Excelência em Governo Digital – Gov. Digital, antigo Prêmio e-Gov, é um selo de reconhecimento criado pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais e Públicas de Tecnologia da Informação e Comunicação, em colaboração com o Ministério da Fazenda.

MORTALIDADE INFANTIL

O Caren foi desenvolvido pela Gerência de Inovação da Superintendência de Tecnologia e Inovação da SES, visando reduzir a taxa de mortalidade infantil.

Ele utiliza tecnologias de ciência de dados e inteligência artificial para mensurar a atenção requerida no cuidado de cada recém-nascido internado, permitindo o aperfeiçoamento do uso de recursos humanos com base na prioridade do atendimento.

“[O prêmio] foi muito relevante para toda a equipe, pois é o principal evento de TIC para gestão pública do Brasil, demostrando que as soluções desenvolvidas na SES estão no caminho certo para gerar transformação digital relevante no setor público, especialmente na área da saúde”, explica Luiselena Esmeraldo, superintendente de Tecnologia, Inovação e Saúde Digital da SES.

“Outro ponto bastante relevante é que o Caren foi o único projeto premiado da área de saúde no Secop 2023”, ressalta Carlos Tibiriçá, gerente de inovação da SES. O projeto também contou com a participação de Diogo Leal, assessor de ciência de dados e IA da Secretaria.

Fonte: Governo do Estado de Goiás.