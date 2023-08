Jornal Opinião de Goiás – Hugol realiza 25ª captação de órgãos em 2023

O Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) realizou, na sexta-feira (25/08), a 25ª capacitação de órgãos do ano de 2023, no Centro Cirúrgico da unidade, que integra a rede do Governo de Goiás.

Foram captados quatro órgãos: dois rins e duas córneas, que serão distribuídos pela Gerência de Transplantes da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) entre as unidades aptas à realização de transplantes em Goiânia.

O Hugol, referência no processo de doação de órgãos em Goiás, já alcançou a marca de 81 órgãos captados somente neste ano.

NÚMERO EXPRESSIVO

De acordo com Lucijane Martins, supervisora da Organização de Procura de Órgãos (OPO) do hospital, esse é um número expressivo, que demonstra o fortalecimento das ações e o comprometimento dos profissionais do hospital.

DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS

“O maior desafio hoje é conscientizar as famílias sobre a importância da doação de órgãos e tecidos, bem como desmistificar o processo de doação e captação, por isso, uma equipe focada no acolhimento e esclarecimento de todas as etapas do processo é essencial”, explica.

Lucijane Martins lembra ainda que um doador de múltiplos órgãos pode salvar até oito vidas e alerta para a importância de comunicar a família, ainda em vida, sobre o desejo de ser um doador.

“Temos uma grande fila de pessoas esperando por um transplante. Por isso, deixo aqui um incentivo para que você seja um doador e salve vidas”.

Fonte: Governo do Estado de Goiás.