Dr Marco Túlio Cruvinel – Câncer de próstata: conheça a doença e previna-se!

O câncer de próstata é o tumor mais comum em homens com mais de 50 anos, mas a boa notícia é que a prevenção e o diagnóstico precoce podem fazer toda a diferença.

Idade maior de 50 anos, histórico familiar da doença, dieta rica em gorduras, sedentarismo e excesso de peso são alguns fatores que aumentam a chance de desenvolver a doença.

A maioria dos cânceres de próstata têm crescimento lento e por isso não causa sintomas. Porém a doença em estágio mais avançado pode ocasionar dificuldade para urinar, sensação de não esvaziamento completo da bexiga e presença de sangue na urina.

Consultas regulares com o urologista e exames específicos, como o exame de toque retal e o PSA (antígeno prostático específico), são essenciais para a detecção precoce. O PSA é um exame de sangue que pode indicar a presença de alterações na próstata. O toque retal é um exame simples e indolor que avalia a textura, tamanho e consistência da próstata, detectando alterações sugestivas de câncer. A combinação do PSA e exame de toque permitem um diagnóstico mais preciso! Lembrando que a confirmação só é feita com a biópsia da próstata.

Se você tem 50 anos, agende sua consulta com o urologista! Quanto antes a doença for descoberta, mais eficaz é o tratamento e maiores são as chances de cura.

Dr. Marco Túlio Cruvinel

CRM-GO 8910 / RQE 5352

Urologista

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU);

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduação em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

Clínica Uro Goiânia

Telefone: (62) 3157-2072

WhatsApp: (62) 99632-3672

Endereço: Órion Business & Health Complex, Avenida Portugal, 1.148, Bloco C Sala 3804 e 3806, Setor Marista, Goiânia, Goiás.