Jornal Opinião de Goiás – Goiânia tem a 2ª menor inflação do país em agosto

Siga no Twitter

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), que é a prévia da inflação, atingiu a segunda menor taxa em Goiânia no mês de agosto, chegando a 0,09%.

A informação foi divulgada, nesta sexta-feira (25/08), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) e corroborada pelo Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (IMB), órgão do Governo de Goiás, jurisdicionado à Secretaria-geral de Governo.

Essa foi a segunda menor variação para o mês de agosto em todas as regiões metropolitanas pesquisadas no país.

No ano, o IPCA-15 de Goiânia acumula 2,27% e nos 12 meses imediatamente anteriores, 3,66%. No cenário nacional, o aumento no mês de agosto, acima da taxa registrada em julho, foi de 0,28%.

“O IPCA-15 revela que a alta de preços na capital foi menor do que a média nacional. O campo inflacionário em Goiânia vem apresentando bons índices”, destaca o diretor-executivo do IMB, Erik Figueiredo.

O bom resultado do índice goianiense se deve, principalmente, em razão da queda de preços nos grupos de produtos e serviços como alimentação e bebidas (0,9%), transportes (0,43%) e vestuário (0,29%).

Por outro lado, apresentaram variações positivas os grupos de habitação (1,42%) e saúde e cuidados pessoais (0,96%). Ressalta-se que o indicador refere-se às famílias com rendimento de até 40 salários-mínimos.

Fonte: Governo do Estado de Goiás.