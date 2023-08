Jornal Opinião de Goiás – Saúde de Aparecida e Einstein realizam rastreamento de câncer de pulmão

Projeto, que conta com avaliações médicas e tomografias computadorizadas, tem o objetivo de detectar precocemente casos da doença em moradores do município com mais de 50 anos de idade e histórico de tabagismo

A Secretaria de Saúde de Aparecida (SMS), em parceria com Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, que administra o Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia – Iris Rezende Machado (HMAP), realiza, desde o início deste mês, o projeto “Conscientização e Rastreamento da Neoplasia Pulmonar”.

A iniciativa visa reduzir casos da doença, evitar agravamentos e faz parte do movimento “Agosto Branco” de conscientização sobre o câncer de pulmão. Os trabalhos se estendem até o próximo 31 de setembro e abrangem todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) da cidade e uma Unidade Móvel de Saúde localizada no estacionamento do HMAP.

O superintendente de Atenção à Saúde da SMS, Gustavo Assunção, destaca que o projeto é mais um alerta para os riscos do tabagismo, ativo e passivo, que é a principal causa do câncer de pulmão, e reforça a importância do diagnóstico precoce da doença, essencial para um tratamento mais eficaz e para ampliar as chances de cura.

Segundo estimativa de 2023 do Instituto Nacional do Câncer (Inca), esse tipo da doença é o terceiro mais comum em homens (18.020 casos novos) e o quarto entre mulheres (14.540 casos novos) no Brasil. Em todo o mundo, é o primeiro em mortalidade masculina e o segundo no público feminino.

Como participar

A chefe de Redes Temáticas e Agravos Não Transmissíveis da SMS, Penélope Bueno Fagundes, informa que o projeto de Rastreamento de Câncer de Pulmão é destinado aos homens e mulheres residentes em Aparecida que têm mais de 50 anos e histórico de tabagismo de pelo menos 20 anos/maço (Fumando 1 maço por dia durante 20 anos ou 2 maços por dia durante 10 anos, por exemplo).

“Quem se enquadrar nesses critérios deve ir a qualquer UBS da cidade e solicitar a participação. Os médicos e enfermeiros da rede já estão capacitados para preencher os formulários que dão acesso ao exame de tomografia na carreta estacionado no HMAP. A partir dessas avaliações e do exame, se necessário, o paciente será encaminhado para tratamento no próprio HMAP e para quaisquer outros procedimentos adequados para cada caso”.

Tomografia de rastreamento

O exame realizado na Unidade Móvel de Saúde no HMAP é uma Tomografia Computadorizada de Tórax com baixa dose de radiação (TCBD). Ela é rápida, indolor e não necessita de contraste oral ou endovenoso e nem de preparo prévio. O procedimento também pode detectar outras alterações pulmonares e cardiovasculares relacionadas ao tabagismo.

Os fatores de risco para o câncer de pulmão são:

– Tabagismo ativo;

– Tabagismo passivo;

– Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC);

– Fibrose pulmonar;

– Histórico de câncer de pulmão na família;

– Histórico de alguns outros tipos de câncer na família; –

