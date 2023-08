Jornal Opinião de Goiás – PIB goiano apresenta crescimento em maio

No mês de maio, o Produto Interno Bruto (PIB) goiano avançou 2,7% na comparação com o mesmo mês do ano anterior. O resultado se deve, prioritariamente, ao crescimento da agropecuária (11,1%), indústria (1,1%) e serviços (1,6%). As informações constam no boletim divulgado pelo Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (IMB), jurisdicionado à Secretaria-Geral de Governo (SGG).

O crescimento do setor de serviços está relacionado ao bom desempenho das atividades profissionais, científicas e técnicas, administrativas e serviços complementares (9,7%), de transporte (6,9%) e de alojamento e alimentação (5,8%).

No entanto, as atividades de comércio, informação e financeira encerraram o mês com taxas negativas de 2,9%, 5,7% e 12,9%, respectivamente.

A indústria apresentou avanço de 1,1% em maio, na comparação com o mesmo mês de 2022. O maior crescimento, entre as atividades industriais, foi dos serviços industriais de utilidade pública (7,1%). Por outro lado, a construção civil encerrou o mês com uma oscilação negativa de 0,8%.

A atual gestão continua intensificando esforços para qualificar os cidadãos e promover a manutenção e fomento da nossa economia. A atividade econômica em Goiás segue obtendo avanços constantes, que podem ser sentidos em setores como agropecuária e indústria”, destaca o secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima.

O diretor-executivo do IMB, Erik Figueiredo, também comemora os avanços. “Os bons indicadores em Goiás evidenciam a manutenção dinâmica da nossa economia. Obtivemos em maio mais um resultado do ciclo virtuoso constatado na economia goiana”, salienta Figueiredo.

PIB GOIANO

No acumulado, o PIB de Goiás apresentou crescimento de 4,1% com relação à taxa acumulada nos últimos 12 meses. Todos os setores econômicos ficaram com taxas positivas no período. Na análise da variação mensal com ajuste sazonal, na comparação de maio de 2023 com o mês imediatamente anterior, o PIB apresentou um recuo de 0,5%.

Fonte: Governo do Estado de Goiás.