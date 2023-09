Jornal Opinião de Goiás – Pacientes do Crer recebem 14 cadeiras de rodas para prática de basquete

Siga no Twitter

O Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer) recebeu, nesta segunda-feira (04/08), 14 novas cadeiras adaptadas para a prática do esporte na unidade do Governo de Goiás. O gerente de Reabilitação Física e Visual do Crer, Eduardo Carneiro, cita os benefícios que a prática de esportes pode trazer aos pacientes.

O esporte age positivamente na terapia institucional, permitindo uma troca de experiências e melhor aceitação da condição de saúde individual por meio do convívio com outros na mesma situação. A prática esportiva ainda proporciona uma rotina que auxilia na manutenção dos ganhos fisioterápicos conquistados no tratamento.”

Realizado três vezes na semana (segundas, quartas e sextas-feiras), o basquete adaptado atende 40 pacientes. Conduzida por um profissional de educação física, a terapia tem duração de 45 minutos. Entre os benefícios físicos da prática do esporte estão:

melhora do condicionamento cardiorrespiratório;

ganho de força de membros superiores;

fortalecimento de tronco;

agilidade no manejo de cadeiras.

Fonte: Governo do Estado de Goiás.