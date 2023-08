Jornal Opinião de Goiás – Mutirão no Expansul tem castração gratuita de cães e mais 130 serviços

Prefeitura de Aparecida espera prestar 10 mil atendimentos diretos aos moradores nesta sexta (25) e sábado (26), na Escola Municipal Camila Scaliz Figueiredo

Iniciados nesta sexta-feira (25) na Escola Municipal Camila Scaliz Figueiredo, na Avenida Circular, no Setor Expansul, os atendimentos diretos aos moradores beneficiados nesta semana pelo 37º Mutirão de Aparecida. Essa é uma força-tarefa realizada pela Prefeitura de Aparecida para prestar mais de 130 serviços gratuitos à população de 13 bairros da região.

Os atendimentos ocorrem nesta sexta, 25, das 8h às 15h e neste sábado, 26, das 8h às 13h. E com duas novidades: a castração gratuita de cachorros (que teve as senhas já retiradas nesta semana pelos tutores) e a consulta com médico veterinário.

No mutirão, os moradores têm acesso também a inscrição e atualização do CadÚnico (cadastro único do governo federal); consultas e exames odontológicos e oftalmológicos; emissão da carteira de identidade; vacinas contra covid-19 e outras doenças; orientação jurídica; ultrassonografia; encaminhamento para o mercado de trabalho e centenas de outros serviços.

A pedagoga Eliane Chaves, do setor Santa Luzia, chegou cedo com seu cãozinho Apolo, de 2 anos, que foi um dos primeiros a serem castrados. “É um alívio. Agora, não precisarei mais me preocupar quando as minhas outras duas fêmeas estiverem no cio; fora a saúde mesmo do Apolo.”

Moradora do Expansul, a dona de casa Luciene dos Santos aproveitou o mutirão perto de casa para se cadastrar no CadÚnico. “O mutirão assim, perto da nossa casa, é muito mais prático, facilita demais”, resumiu Luciene, que mora com o esposo e com seus três filhos.

Atendendo pessoalmente os moradores na região desde a última segunda-feira, o prefeito Vilmar Mariano comemorou a estreia dos dois novos serviços na força-tarefa. “O Mutirão de Aparecida é assim: ele se atualiza, ele cresce a cada dia para atender as demandas específicas dos moradores, como é o caso dos pets, que também merecem ser cuidados com muito carinho”, disse o gestor.

Quem também enfatizou os benefícios trazidos pelo mutirão foi o secretário de Ação Integrada (pasta responsável pela coordenação da força-tarefa), Chanter Lane Pereira de Almeida. “Essa edição do mutirão está realizando os sonhos de muitos moradores que esperavam obras aqui na região há 20, 30 anos, e que agora a Prefeitura de Aparecida realizou.”

O vereador Roberto Chaveiro (Podemos) avaliou como muita satisfatória a realização do mutirão no Expansul, beneficiando a região leste de Aparecida. “Quando pedimos ao prefeito Vilmar Mariano para trazer o mutirão para cá, ele atendeu o nosso pedido de pronto. Isso mostra que a gestão está preocupada em cuidar de toda a cidade de Aparecida de Goiânia”, ressaltou o parlamentar.

Autoridades acompanham o prefeito no mutirão

Os vereadores Gilsão Meu Povo (MDB), Marcos Miranda (Republicanos) e Amendoim (PDT) também acompanharam hoje o prefeito Vilmar Mariano em visita a moradores e aos estandes montados no Mutirão de Aparecida. Também marcou presença o deputado federal Jeferson Rodrigues (Republicanos-GO); o deputado estadual Veter Martins (Patriota) e Michel Magul, que integra equipe do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz; e líderes comunitários.

No Mutirão de Aparecida, os moradores do Expansul e dos setores Rosa dos Ventos, Jardim Miramar, Parque Itamaraty, Nova Olinda, Parque Montreal, Alvorada Leste, Alvorada Sul, Conjunto Ana Rosa, Jardim Eldorado, Vila Adélia, Jardim Palmares, Internacional Park e Loteamento Real Grandeza são beneficiados também com serviços de manutenção em ruas, avenidas e praças públicas.

Fonte: Prefeitura de Aparecida de Goiânia.