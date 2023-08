Jornal Opinião de Goiás – Índice da cesta de derivados lácteos apresenta recuo em agosto

Os preços de cinco derivados lácteos — creme de leite, leite condensado, leite em pó, leite UHT e queijo muçarela — apresentaram movimento de queda no mês de agosto em Goiás.

Os produtos compõem o índice da cesta de derivados lácteos, que é monitorada regularmente pela Câmara Técnica e de Conciliação da Cadeia Láctea do Estado. Neste mês, o índice recuou 5,43%.

O percentual resulta da média ponderada dos preços recebidos pela indústria de laticínios para os cinco produtos. Cada produto recebe um peso diferente, conforme sua importância no mix de produção.

DERIVADOS LÁCTEOS

Em agosto, as maiores quedas foram observadas nos preços do leite em pó (-9,72%), do queijo muçarela (-4,93%) e do creme de leite (-4,77%). Os valores do leite UHT e do leite condensado caíram 3,89% e 2,17%, respectivamente.

Em reunião nesta segunda-feira (28/9), na sede do Fundepec (Fundo Emergencial para a Sanidade Animal de Goiás), os integrantes da Câmara Técnica e de Conciliação receberam o Boletim de Mercado do Setor Lácteo Goiano. A publicação traz tabelas e gráficos que possibilitam o acompanhamento da cadeia produtiva do leite no Estado.

A superintendente de Produção Rural da Seapa, Patrícia Honorato, afirma que é um trabalho importante que vem sendo desenvolvido pela Seapa e parceiros.

“O índice da cesta de derivados lácteos conquistou a confiança do mercado e hoje tem ampla aceitação como um dos principais instrumentos para acompanhar a realidade da cadeia leiteira em Goiás”.

A edição de agosto do Boletim de Mercado do Setor Lácteo Goiano está disponível no site Seapa .

A Câmara Técnica e de Conciliação da Cadeia Láctea de Goiás é composta por representantes da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), Sindicato das Indústrias de Laticínios no Estado de Goiás (Sindileite), Instituto Mauro Borges (IMB), Secretaria-Geral da Governadoria (SGG) e Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa).

Fonte: Governo do Estado de Goiás.