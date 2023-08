Jornal Opinião de Goiás – Anápolis terá primeira UPA Veterinária do estado de Goiás

O bem-estar animal também é uma das prioridades do Anápolis Investe. Nesta terça-feira, 29, o prefeito Roberto Naves assinou a ordem de serviço para a construção da primeira UPA Veterinária do estado de Goiás, que será localizada no Parque Residencial das Flores. O projeto foi idealizado pela vereadora Thaís Souza e contou com a parceria do ex-deputado federal Major Vitor Hugo, que destinou recursos, via emendas parlamentares, para a construção do complexo veterinário.

“A Prefeitura vai continuar trabalhando e beneficiando a cidade de Anápolis e acima de tudo, continuar tendo uma boa relação com os vereadores. O município mostra realmente que temos políticos que fazem a política do bem, que se preocupam com o bem-estar animal, que se preocupam com a população e é por isso que estamos aqui hoje dando essa ordem de serviço da primeira UPA Veterinária do estado de Goiás”, disse o prefeito.

O chefe do executivo destacou ainda que todos os animais que se encontram atualmente no Centro de Zoonoses serão transferidos para a unidade veterinária. “O Centro de Zoonoses continua lá, o que vamos trazer para cá são os animais. Porque a função do centro é estar avaliando na questão laboratorial, na questão na área de saúde”. Além disso, Roberto ressaltou que essa decisão também vai melhorar a qualidade de vida daqueles que vivem no Residencial do Trabalhador, que reclamavam do barulho dos animais.

“É um projeto que atende não somente os animais, mas também a saúde pública da cidade de Anápolis. Evita que a população os abandone por falta de apoio, por falta de atendimento. Então com certeza é uma grande vitória, uma grande conquista que vai beneficiar a população de Anápolis, as pessoas que tem seus animais, mas não tem condições, e a todos que anseiam por um atendimento animal. Com certeza é um projeto que se soma à nossa luta, aos nossos esforços”, destacou a vereadora Thaís Souza.

O secretário de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, Wederson Lopes, fez questão de ressaltar que “Anápolis novamente é referência para Goiás e para o Brasil, nesse caso da saúde animal”. De acordo com ele, serão investidos na obra R$ 3.764.389,50. “É uma área de aproximadamente dois mil metros quadrados e uma área construída de 841,98 metros quadrados, que vai acolher tanto cães quanto gatos”.

A UPA Veterinária terá uma recepção, banheiros acessíveis, quatro salas de atendimento, sala de vacina, canil e gatil. O projeto contempla também um centro cirúrgico com salas de preparo, laboratório, indução anestésica, recuperação, paramentação, expurgo, esterilização, degermação, observação, castração, medicamentos e exames. O setor de serviços possui ambientes de depósito de material de limpeza, área de resíduos sólidos, arquivo, cozinha/copa, vestiário feminino e masculino e lavanderia.

Fonte: Prefeitura de Anápolis