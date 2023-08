Jornal Opinião de Goiás – IMB é pioneiro na divulgação de inflação por faixa de renda

O Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (IMB) divulga, de forma inédita, boletim sobre a Inflação por Faixa de Renda Goiana (IFRG). A iniciativa, do órgão jurisdicionado à Secretaria-Geral de Governo (SGG), permite avaliar o impacto, mês a mês, da inflação no estado de acordo com as faixas de renda da população.

Ainda monitora como as ações dos governos estadual e federal impactam sobre o poder de compra do cidadão de Goiás. A análise do instituto considera as faixas de acordo com os quintis de renda monetária disponível per capita.

O primeiro quintil representa 20% da população mais pobre (renda domiciliar per capita inferior a R$520). O quinto quintil representa a parcela da população com maior renda per capita do Estado (renda domiciliar acima de R$1.965).

As faixas de renda para avaliação do aspecto inflacionário serão reavaliadas mensalmente. O diretor-executivo do IMB, Erik Figueiredo, pontua que a iniciativa inédita do IMB irá contribuir para a geração de conhecimento sobre este indicador.

A abordagem detalhada da Inflação por Faixa de Renda Goiana não apenas amplia a nossa compreensão econômica, mas também fornece informações claras e acessíveis à população”.

INFLAÇÃO

Para o mês de julho, a faixa de renda dos mais pobres apresentou variação negativa (-0,25%). Também foi observado variação negativa para as faixas de renda média baixa, (-0,03%) e renda média (-0,02%).

Todas estas faixas de renda foram impactadas pelo grupo de despesas de Habitação e pelo grupo de Alimentação e Bebidas. Na outra ponta, na faixa de maior renda, a inflação já foi registrada de maneira inversa, com índice positivo de 0,49%.

Para essa faixa, os grupos que mais influenciaram o indicador foram Transportes (1,73%) e Despesas Pessoais (0,59%).

As faixas de renda sofrem o impacto da variação de preços de maneira diferente. Por exemplo, as variações negativas das faixas mais baixas são explicadas pela variação negativa do grupo com maior peso (Alimentação e Bebidas).

Por outro lado, para as faixas de renda mais altas, como o peso de Alimentação e Bebidas é menor, isso não proporcionou uma redução do índice geral. Essa faixa de renda foi afetada pelo aumento de preços dos grupos de maior peso, como Transporte e Despesas Pessoais.

VARIAÇÕES

Os grupos que, com o aumento de preços, mais impactaram os índices foram Transportes, com passagem aérea (11,27%%), gasolina (4,74%) e automóvel novo (3,21%).

No grupo de Despesas Pessoais ocorreram reajustes em hospedagem (4,02%), bicicleta (2,05%), pacote turístico (1,96%) e alimento para animais (0,98%).

Já no de Saúde e Cuidados Pessoais ocorreram aumentos em aparelho ortodôntico (3,46%), óculos de grau (1,75%), plano de saúde (1,56%), e medicamento anti-infeccioso e antibiótico (1,41%). Em Educação, os reajustes maiores foram verificados em artigos de papelaria (1,18%).

No mês de julho, cinco dos nove grupos de despesas registraram índices negativos e as maiores pressões vieram de produtos e serviços dos grupos de Habitação, com o recuo no preço da energia elétrica residencial (-4,30%), e do gás de botijão (-1,06%).

Seguem a mesma tendência de índice negativo o grupo de Alimentação e Bebidas, com queda nos preços de diversos alimentos como feijão carioca (-12,12%), açúcar cristal (-1,40%) e café moído (-1,08%).

No grupo de Artigos de Residência, as menores variações foram registradas em televisor (-2,95%), roupa de cama ( -2,78%), móvel para sala (-1,58%), computador pessoal (-1,21%) e móvel para quarto (-1,33%). No grupo do Vestuário, os reajustes ocorreram em camisa/camiseta infantil (-2,92%), camisa/camiseta masculina (-2,20%) e calça comprida feminina (-1,98%). No grupo de Comunicação o recuo de preço foi verificado em aparelho telefônico (-1,15%).

REAJUSTE DOS COMBUSTÍVEIS

No último reajuste anunciado pela Petrobras, o litro da gasolina teve alta de R$ 0,41, e do diesel, R$ 0,78. A análise do IMB destaca que a gasolina afeta também a inflação dos mais pobres.

A relação entre ambos é ampla, sendo que o principal mecanismo é aquele que emerge da sobrecarga imposta sobre os produtos alimentícios. Isso ocorre devido ao fato de que os combustíveis desempenham um papel fundamental como insumos no transporte de alimentos.

Fonte: Governo do Estado de Goiás.