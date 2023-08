Jornal Opinião de Goiás – HUGO triplica captação de doadores de sangue

O Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO) conseguiu encaminhar, no mês de julho, 347 candidatos a doadores de sangue para o Hemocentro de Goiânia. O número é resultado de uma campanha que foi intensificada pela Agência Transfusional do HUGO, realizada com colaboradores, acompanhantes e familiares.

O objetivo é aumentar o volume de doadores para repor os estoques de sangue e hemoderivados que a unidade consome. Segundo a coordenadora da Agência Transfusional, Daniella Borges, o resultado reflete em uma resposta mais positiva para a necessidade diária da unidade no Hemocentro.

Somos os maiores consumidores de sangue e hemoderivados, principalmente porque somos uma unidade especializada em trauma que atende a população da Região Metropolitana de Goiânia e grande parte do interior”

Segundo a coordenadora, há um centro cirúrgico que funciona 24 horas por dia e 7 dias por semana, o que “nos coloca na condição de maiores consumidores do fornecimento do Hemocentro”, explica.

DOADORES DE SANGUE

O número recorde de candidatos a doadores impressiona, principalmente, porque, há alguns anos, esse volume de doadores era bem menor, se comparado ao que foi realizado nos últimos meses.

Com apoio da direção do HUGO e da Organização Social gestora da unidade, a Agência Transfusional utiliza psicólogos e outros profissionais na abordagem com os familiares, acompanhantes e a comunidade, com intuito de melhorar a captação de doadores. Daniella lembra ainda da importância que isso significa para a relação de gastos de hemoderivados.

A conscientização sobre a importância da doação de sangue contribui positivamente na manutenção dos estoques de bolsas de sangue de forma que não haja prejuízos a assistência dos pacientes que necessitam de transfusão sanguínea”, frisa.

Ela ainda ressalta o esforço empreendido para a mudança dessa cultura. “A captação de sangue é uma prática cultural nas instituições de saúde. O HUGO, a partir da gestão do Instituto CEM, conseguiu alavancar essa cultura através das estratégias de captação implantadas pelo comitê transfusional com total apoio da diretoria”.

Após alcançar a meta de triplicar o número de doadores, as equipes seguem com o desafio de melhorar ainda mais os resultados.

Os números estão ainda longe de serem suficientes, mas com certeza essa é uma vitória digna de reconhecimento e agradecimentos”, finaliza a coordenadora da Agência Transfusional.

Fonte: Governo do Estado de Goiás.