Jornal Opinião de Goiás – Estimativa da safra goiana de grãos 2022/23 é revista para cima

Siga no Twitter

A melhoria das perspectivas para culturas de segunda safra, como milho e sorgo, provocou a revisão da estimativa para a safra goiana de grãos no ciclo 2022/2023. De acordo com o 11º Levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), as lavouras goianas devem produzir 32,1 milhões de toneladas — a última estimativa, divulgada em julho, previa 31,5 milhões de toneladas.

Uma vez confirmado, o novo resultado representará um aumento de 11,2% em relação ao volume colhido na Safra 2021/2022.

Não só vamos bater a marca histórica de 30 milhões de toneladas de grãos, mas vamos além, mostrando ao Brasil a força do agro goiano, o terceiro maior produtor de grãos do país. O clima ajudou, mas não podemos esquecer que isso é fruto de muito trabalho e investimento em conhecimento e tecnologia”, destaca o secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Pedro Leonardo Rezende.

SAFRA GOIANA

As culturas de milho e sorgo, atualmente em fase de colheita da segunda safra, tiveram seus desempenhos reavaliados. No caso do milho, a estimativa para a produção goiana subiu de 11,6 milhões de toneladas para 12,1 milhões de toneladas.

Um dos motivos, segundo a Conab, é que precipitações na Regiões Sudoeste favoreceram o enchimento de grãos daquelas lavouras mais tardias e propiciaram o aumento nas estimativas de produtividades médias.

Já a produção de sorgo, antes projetada em 1,3 milhão de toneladas, agora tem previsão de chegar a 1,4 milhão de toneladas. Contribuíram para isso, conforme a Conab, as chuvas e o melhor manejo de pragas como o pulgão.

Algodão e feijão (este em fase de colheita da terceira safra) também tiveram suas estimativas revisadas para cima em relação ao último levantamento. A projeção para a safra goiana de algodão passou de 122,4 mil toneladas para 123,6 mil toneladas.

Já a perspectiva para o feijão subiu de 284,3 mil toneladas para 286,1 mil toneladas. Enquanto isso, culturas como arroz, girassol e soja mantiveram os números do levantamento anterior: 81,6 mil de toneladas, 48,7 mil toneladas e 17,7 milhões de toneladas, respectivamente.

SAFRA BRASILEIRA

A Conab estima que a safra brasileira 2022/2023 atinja 320,1 milhões de toneladas de grãos, crescimento de 17,4% frente ao resultado do ciclo 2021/2022. Neste caso, também houve revisão do número divulgado no último levantamento da Conab, em julho, quando a projeção para o volume total foi de 317,6 milhões de toneladas de grãos.

Fonte: Governo do Estado de Goiás.