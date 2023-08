Jornal Opinião de Goiás – Hetrin recebe certificado ONA 2 e celebra mais de 800 mil atendimentos

O Hospital Estadual de Trindade – Walda Ferreira dos Santos (Hetrin), unidade do Governo de Goiás, realiza nesta sexta-feira (25/8), às 14h, cerimônia para a entrega oficial do certificado ONA 2 – Acreditado Pleno à unidade pela Organização Nacional de Acreditação (ONA).

O Hetrin também celebra nesta data quatro anos sob a administração do Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento (Imed). Durante esse período, houve a instalação da Unidade de Terapia Intensiva, processo de reforma e ampliação, além de mais de 800 mil atendimentos realizados para a população de Trindade e região.

O segundo nível do sistema de acreditação brasileira concentra-se nos processos, avaliando minuciosamente a gestão e as interações hospitalares, além do foco na segurança do paciente.

“A certificação ONA 2 proporciona muitos benefícios para a população e coloca toda a equipe de colaboradores alinhada para manter um atendimento de alto padrão voltado à comunidade”, afirma a diretora da unidade, Vânia Fernandes.

Para o diretor-geral do Imed, Getro Pádua, o selo de certificado pleno mostra o empenho conjunto na busca do aperfeiçoamento contínuo.

“O selo de acreditação confirma que a assistência prestada pela equipe do Hetrin é baseada nas melhores práticas de qualidade e segurança para o paciente”, declara.

NOVAS ESPECIALIDADES

Com um perfil de baixa e média complexidade, o Hetrin aumentará sua cartela de procedimentos disponibilizados, sem retirar nenhum dos procedimentos que já eram realizados.

Em breve, o Hetrin irá fortalecer a equipe hospitalar com a inclusão de novos especialistas que estarão disponíveis no Pronto Socorro 24 horas por dia.

Esses especialistas incluem profissionais em bucomaxilo, especializados no diagnóstico e tratamento de doenças, lesões e anomalias relacionadas à região da boca e face; assim como cirurgiões gerais e ortopedistas que se dedicarão ao diagnóstico e tratamento de disfunções e lesões que afetam o sistema locomotor humano.

Além disso, o hospital oferece serviços ambulatoriais – assistência médica sem internação hospitalar – em urologia, ginecologia e vascular. Além de oferecer atendimento, a unidade também irá realizar procedimentos cirúrgicos de emergência conforme necessário.

A expansão das especialidades também implicará na ampliação do arsenal tecnológico. “Estamos adquirindo os equipamentos e instrumentos necessários para fortalecer nossa capacidade de proporcionar um atendimento de qualidade, garantindo que nossos especialistas possam oferecer cuidados de alto nível aos pacientes”, garante o diretor-geral do Imed.

Atualmente, o Hetrin dispõe de uma equipe de médicos especializados em clínica médica para atendimento no Pronto Socorro 24 horas, bem como realiza cirurgias eletivas nas seguintes áreas: urologia, obstetrícia, vascular e cirurgia geral.

Esses procedimentos abrangem intervenções como hernioplastia, colecistectomia, histerectomia, laqueadura, vasectomia, cistotomia, prostectomia e tratamento cirúrgico de varizes bilateral sem a remoção da safena, entre outras opções.

Além disso, a unidade oferece exames radiológicos com contraste, eletrocardiogramas e a realização de exames laboratoriais internamente no hospital.

A maior parte das análises também é conduzida no próprio hospital, assegurando um diagnóstico mais rápido para os pacientes.

REFORMA E AMPLIAÇÃO

O Hetrin passa atualmente por um processo de ampliação que beneficiará ainda mais a assistência em saúde.

O Governo de Goiás está investindo cerca de R$ 50 milhões e o novo Hetrin ampliará também o número de leitos que passarão de 56 para 149, e sua área física crescerá de 2.491 m² para 8.194 m², aproximadamente, 3,5 vezes maior do que o tamanho atual.

Após a conclusão dessas obras, o hospital terá a tão esperada maternidade, bem como salas cirúrgicas adicionais e um ambiente ainda mais confortável para os pacientes.

A etapa inicial do processo de expansão foi finalizada, trazendo consigo equipamentos médicos de ponta, incluindo um novo sistema de Raio-X e um tomógrafo de última geração.

“Apesar de estarmos com o hospital em reforma e ampliação, nenhum serviço foi parado e todas as nossas metas junto ao estado estão sendo cumpridas”, ressalta a diretora da unidade.

Neste período de quatro anos, o Hetrin está passando por profundas mudanças tanto em sua estrutura quanto em seus serviços. Para o conselheiro administrativo do Imed, Miguel Tortorelli, o

Governo de Goiás com o Imed reformularam o hospital.

“Hoje dá gosto de entrar aqui. Ao conversar com as pessoas que vêm para cá, percebe-se uma diferença completa em relação ao que existia antes. Agora é um hospital estadual. O Imed assumiu essa missão e está promovendo uma renovação significativa”, destaca.

O Hetrin está investindo de forma contínua em melhorias com o propósito de elevar os padrões de qualidade e atendimento, com o objetivo de zelar pela confiança e credibilidade da população no hospital.

Fonte: Governo do Estado de Goiás.