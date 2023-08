Jornal Opinião de Goiás – Hemodiálise da Policlínica Estadual de Formosa completa 1 ano

A Policlínica Estadual da Região do Entorno, localizada em Formosa, celebrou um ano de funcionamento do setor de hemodiálise da unidade de saúde do Governo de Goiás. O tratamento para pessoas com falência da função renal atende a 42 pacientes, divididos em seis grupos de sete pacientes cada um, nos períodos da manhã, tarde e noite, de segunda a sábado.

A diretora-geral da Policlínica de Formosa, Silvana Mofardini, explica que os pacientes são assistidos por equipe médica e de enfermagem, com acompanhamento de equipe multiprofissional completa e apoio para realizar consulta com todas as especialidades oferecidas pela unidade.

Os pacientes têm à disposição psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais e o que for necessário para garantir conforto e atendimento humanizado a eles”, afirmou.

O tratamento do doente renal crônico dialítico é realizado três vezes na semana, com sessões de hemodiálise de 4 horas cada uma. Segundo a diretora-geral, a jornada para chegar até esse momento não foi fácil.

Sabemos que enfrentamos diversos desafios ao longo do caminho, mas o nosso comprometimento em fornecer um tratamento de qualidade aos nossos pacientes sempre foi a nossa maior motivação”, disse.

Fonte: Governo do Estado de Goiás.