Cirurgia Plástica Goiânia – Cuidados necessários para manter a estética do corpo pós-cirurgia plástica

Os cuidados após uma cirurgia plástica irão variar de acordo com o procedimento, contudo, existem algumas recomendações gerais que poderão ajudar a manter a estética do corpo após a cirurgia plástica, contribuindo com resultados mais satisfatórios depois da cicatrização.

Confira:

Evite esforços físicos intensos, como longas caminhadas e levantar peso;

Evite movimentos bruscos;

Respeite o período de repouso recomendado pelo cirurgião;

Não durma sobre a área operada;

Evite ficar na mesma posição por muito tempo, seja deitado ou sentado, para evitar tromboses;

Adote uma dieta balanceada, evitando alimentos ricos em gorduras e açúcares;

Retome lentamente atividades físicas leves, de acordo com a recomendação médica;

Siga as recomendações médicas específicas quanto ao tipo de cirurgia realizada, o que pode incluir o uso de cintas, sutiã pós-cirúrgico, sessões de drenagem, etc.;

Faça o acompanhamento pós-operatório e não falte nas consultas de retorno!

