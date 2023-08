Jornal Opinião de Goiás – Goiás cria mais de 5 mil novos postos de trabalho em julho

Goiás criou 5.435 novos postos de trabalho durante o mês de julho de 2023, de acordo com levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado na manhã desta quarta-feira (30/08). Englobando aproximadamente 42% (2.282) das novas vagas, o setor de serviços é destaque na geração de empregos no estado.

As atividades de informação, comunicação, financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas representam a maior parcela desse número, com 624 empregos formais. Em segundo, está a ala de transporte, armazenamento e correio, que computou 567 novos trabalhos; enquanto 505 dos cargos gerados correspondem a outros serviços.

Em relação a outras áreas da economia goiana, os resultados são igualmente promissores. Em segundo lugar, após o setor de serviços, a indústria registrou os números mais expressivos, com 1.196 novos empregos. Na sequência, estão as atividades econômicas agropecuárias (1.106) e o comércio (1.035).

Mesmo em um primeiro ano de novo governo, com mudanças no cenário nacional, a economia goiana segue crescendo, e, na geração de emprego, ocupa a 8ª posição no cenário nacional no mês de julho. Resultado dos esforços do governo em trabalhos de qualificação e formação de mão de obra”, declara o titular da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços (SIC), Joel de Sant’Anna Braga Filho.

No acumulado dos sete primeiros meses do ano, o saldo de empregos formais em Goiás está positivo em 63.661 vagas. O país abriu 142.702 vagas formais de trabalho em julho, resultado de 1,883 milhão de admissões e 1,740 milhão de desligamentos – leve queda ante as 156.615 vagas líquidas abertas em junho.

Fonte: Governo do Estado de Goiás.