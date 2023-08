Jornal Opinião de Goiás – Egresso da UEG recebe Grande Prêmio do Cinema Brasileiro

Iuri Moreno, egresso do curso de Pós-Graduação em Cinema e Audiovisual: Linguagens e Processos de Realização da Universidade Estadual de Goiás foi o vencedor do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, na categoria curta-metragem de animação, com o filme “A menina atrás do Espelho”.

A 22ª edição do Prêmio, realizada pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais, aconteceu na última quarta-feira, 23 de agosto, no Rio de Janeiro. A cerimônia de premiação foi realizada na Cidade das Artes, na capital fluminense.

O filme de Iuri conta a história de uma menina transgênero que, presa no seu quarto, encontra atrás do espelho uma nova realidade onde ela é livre para ser quem é ou quiser ser.

