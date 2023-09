Jornal Opinião de Goiás – Cultura do trigo ganha força em Goiás

A cultura do trigo ganha força em Goiás, é o que aponta a edição de setembro do Agro em Dados, publicação mensal editada pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa).

Típica de regiões com clima frio, a cultura de cultivares adaptadas do trigo vem ganhando espaço no Cerrado, com destaque para Goiás.

RECORDE MUNDIAL DE PRODUTIVIDADE

Cristalina, município a 177 km de Goiânia, detém o recorde mundial de produtividade alcançado pela cultivar BRS 264 da Embrapa, que atingiu 80,9 kg/ha/dia em 2021.

“Nesta edição, exploramos alguns dados que mostram como a cultura do trigo tem se fortalecido em Goiás, consolidando nosso estado como um importante polo de produção”, esclarece o titular da Seapa, Pedro Leonardo Rezende.

Segundo ele, com tecnologia, pesquisa, empenho dos agricultores e apoio contínuo do Governo de Goiás, resultados impressionantes estão sendo colhidos, contribuindo para o crescimento do agronegócio goiano em um cenário mundial”, ressalta.

Como nas demais edições, o boletim ainda traz dados sobre outras cadeias produtivas essenciais para a agropecuária do estado, apresentando indicadores como produção, produtividade, área plantada, valor bruto de produção (VBP), preços e exportações de bovinos, suínos, frangos, lácteos, soja e milho.

Os números são acompanhados por análises produzidas pela equipe da Gerência de Inteligência de Mercado Agropecuário da Seapa.

Em setembro, a pesquisa de opinião sobre o Agro em Dados segue disponível. O objetivo, conforme explica a gerente de Inteligência de Mercado Agropecuário, Christiane de Amorim, é “conhecer melhor o público leitor do boletim, checar como ele avalia a publicação e, consequentemente, fazer as adequações necessárias para oferecer um produto cada vez melhor ao setor”.

AGRO EM DADOS

O levantamento, a análise e a edição das informações publicadas no Agro em Dados estão sob a responsabilidade da Gerência de Inteligência de Mercado Agropecuário da Superintendência de Produção Rural da Seapa.

As fontes dos dados são a Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater), as Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa/GO), o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (Ifag), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e o Ministério da Economia.

A edição de setembro do Agro em Dados está disponível no site da Seapa e a íntegra da publicação também pode ser acessada clicando aqui.

Fonte: Governo do Estado de Goiás.