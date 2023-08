Jornal Opinião de Goiás – Colégio Estadual de Trindade é destaque no Programa Aprender Valor

O Colégio Estadual César Alencastro Veiga, localizado no município de Trindade, foi um dos premiados na edição 2022 do Programa Aprender Valor. A unidade escolar, estreante no programa, se destacou na categoria “Participação na Avaliação de Impacto” e recebeu um prêmio no valor de R$ 10 mil.

O Aprender Valor é uma iniciativa do Banco Central do Brasil que visa estimular o desenvolvimento da Educação Financeira e da Educação para o Consumo nas escolas públicas brasileiras.

Para isso, o programa oferece formação específica para diretores e professores, além de um conjunto de projetos escolares de Educação Financeira integrados aos componentes curriculares de Matemática, Língua Portuguesa e Ciências Humanas a serem implementados em sala de aula.

A cada ciclo do programa, os estudantes de Ensino Fundamental participantes são submetidos a avaliações de aprendizagem de Letramento Financeiro, Língua Portuguesa e Matemática, que visam verificar o nível de desenvolvimento das competências e habilidades apresentadas.

COLÉGIO ESTADUAL

De acordo com a gestora do Colégio Estadual César Alencastro Veiga, Tânia Avelino, a implementação do programa surgiu com a intenção de criar oportunidades para os estudantes de Ensino Fundamental da unidade escolar.

“Cotidianamente, a nossa escola busca participar de todos os projetos apresentados pela Secretaria de Estado da Educação. Fazemos isso por acreditar que os nossos alunos merecem o melhor em se tratando de educação escolarizada.

Sentimos uma imensa alegria em receber a notícia de que Colégio Estadual César Alencastro Veiga havia sido classificado na edição deste ano. Sabíamos que, ao desempenhar um trabalho de excelência, iríamos colher bons frutos”, relata a diretora sobre a experiência.

CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO

A cerimônia de divulgação dos resultados foi realizada nesta quarta-feira (23/08), no auditório do Banco Central, e contou com a presença da secretária de Estado da Educação de Goiás, Fátima Gavioli.

Na oportunidade, a secretária destacou o impacto social do programa, que oferece uma preparação para o consumo e para uma melhor gestão financeira no futuro.

Para ela, as competências e habilidades trabalhadas no programa permitirão que “tenhamos, no futuro, um público mais bem preparado para lidar com as estratégias de consumo”.

Outras duas escolas de Goiás também foram premiadas na ocasião: a Escola Municipal Arminda Mattos, de Valparaíso, que foi destaque na categoria “Engajamento de escolas”; e a Escola Municipal Jardim das Acácias, de Padre Bernardo, destaque na categoria “Engajamento de professores em projetos escolares”.

Fonte: Governo do Estado de Goiás.