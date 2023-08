Jornal Opinião de Goiás – Capacitação vai orientar gestores sobre resíduos sólidos

Siga no Twitter

Os gestores públicos de todos os 246 municípios de Goiás poderão participar, no dia 8 de agosto, das 8h30 às 12h30, de uma capacitação com foco na Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. O treinamento tem o apoio da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

O evento é gratuito e será no modelo on-line. Serão emitidos certificados para os participantes. A plataforma de transmissão será o Teams. O período de inscrições para a atividade permanecerá aberto até a data véspera do treinamento, no dia 7 de agosto.

RESÍDUOS SÓLIDOS

O curso oferece para gestores municipais a oportunidade de entender melhor a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), bem como o papel de órgãos públicos no cumprimento de tais leis e como trabalhar na elaboração de iniciativas voltadas ao setor.

Serão abordados temas como Economia Circular e seus conceitos, a importância de cooperativas de reciclagem e os desafios do segmento no Brasil.

Capacitação é comandada pelo Projeto Recicla Latas e ainda conta com parceria da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), da Associação Nacional dos Órgãos Municipais de Meio Ambiente (Anamma), das cooperativas Cooper Rama e Polen.

Para se inscrever, clique aqui.

Fonte: Governo do Estado de Goiás.