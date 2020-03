Jornais de Goiânia – Senai e indústrias farão manutenção de ventiladores pulmonares

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e dez grandes indústrias farão a manutenção de respiradores mecânicos que estão sem uso, para ajudar no tratamento de pacientes com covid-19. A partir de hoje (30), os equipamentos podem ser entregues pelos gestores de saúde em 25 locais espalhados por 13 estados: Bahia, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

A lista com o contato dos responsáveis e os endereços está disponível na página do Portal da Indústria. Dez deles são unidades do Senai e 15 são locais das empresas ArcerlorMittal, Fiat Chrysler Automóveis, Ford, General Motors, Honda, Jaguar Land Rover, Renault, Scania, Toyota e Vale.

Os respiradores mecânicos são essenciais no tratamento de doentes que apresentam sintomas graves da covid-19, pois a Síndrome Respiratória Aguda Grave é um dos efeitos mais sérios da doença. A estimativa do Senai é que mais de 3,6 mil ventiladores pulmonares estão fora de operação no Brasil, sendo que cada equipamento recuperado poderá atender até dez pessoas.

Além da manutenção, o Senai também quer fortalecer a cadeia de fornecedores e oferecer os componentes necessários ampliar a produção dos ventiladores pulmonares. Outras linhas de ação são a importação de equipamentos e a adaptação de respiradores da área veterinária para uso humano.