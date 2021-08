Instituto de Especialidades e Sono em Goiânia – Uso excessivo de celulares e tablets prejudica o sono das crianças

A luz azul emitida por aparelhos eletrônicos, como celulares, computadores, tablets, TVs, impede a produção do hormônio melatonina, responsável por regular o sono. Como consequência, ocorre atraso para o início do sono e diminuição do tempo total de descanso.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, crianças com menos de dois anos não devem ser expostas a luz emitida pelos aparelhos eletrônicos. Para as crianças de 2 a 5 anos, o limite de uso é de uma hora diária e, nunca entre uma a duas horas antes de dormir.

O sono de qualidade favorece o desenvolvimento cognitivo da criança, além de ser no período de sono profundo que ocorre a produção da secreção do hormônio GH, responsável pelo crescimento das crianças.

Sono de má qualidade nas crianças pode levar à obesidade, prejudicar o crescimento e o desenvolvimento intelectual, além de causar dificuldade no aprendizado escolar e alteração de comportamento como hiperatividade, agressividade e falta de atenção.

Se seu filho está tendo dificuldades para dormir agende uma avaliação com um médico especialista em Medicina do Sono.

