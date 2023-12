Iniciativa inovadora em Segurança Pública é lançada pelo Governo de Goiás em Catalão

Com o objetivo de reforçar a segurança em Goiás, o governo estadual inaugurou o 2º Centro Integrado de Inteligência, Comando e Controle (CIICC) em Catalão nesta quinta-feira, 21 de dezembro. Este projeto, fruto de uma colaboração com a prefeitura local, aprimora o monitoramento urbano e a comunicação entre autoridades municipais, estaduais e federais.

O governador Ronaldo Caiado destacou a importância do centro, enfatizando a capacidade de resposta rápida às ocorrências criminais e a prevenção de delitos. Ele ressaltou que Goiás se tornou um modelo nacional em segurança pública devido à efetiva integração entre diferentes órgãos de segurança.

Localizado na base do 18° Batalhão da Polícia Militar em Catalão, o CIICC combina atividades operacionais e técnicas, apoiando ações preventivas e repressivas de segurança. A Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros Militar e a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária também fazem parte do centro.

O sistema de videomonitoramento instalado permite decisões operacionais mais precisas e rápidas, contribuindo para a eficiência no combate ao crime. Atualmente, o CIICC opera com 350 câmeras fixas, câmeras de reconhecimento facial, leitura de placas de veículos e câmeras do tipo Speed Dome, que oferecem ampla visão. Com um investimento de R$ 467,1 mil, o sistema pode suportar mais de 4 mil câmeras, abrangendo 31 municípios.

O Tenente Coronel Henrique Stefli, responsável pelo CIICC, mencionou a adesão de seis municípios vizinhos ao projeto, destacando a formação de um “cerco digital”. O prefeito de Catalão, Adib Elias, enfatizou a eficácia do sistema, citando o esclarecimento de 95% dos casos criminais na região.

Caiado também sublinhou a importância do sistema para a integração entre as diferentes forças de segurança. Segundo ele, Goiás é único no país onde há uma integração completa entre órgãos de segurança de diferentes esferas.

A prefeitura de Catalão desempenhou um papel crucial, fornecendo o sistema de câmeras e a infraestrutura de fibra óptica necessária. Além disso, desenvolveu um aplicativo para integrar o CIICC com as bases de dados da Secretaria de Segurança Pública de Goiás e de outros órgãos federais.