Índice recorde: Estado de Goiás Registra abertura de 31.413 novas empresas em 2023

A dinâmica econômica de Goiás atinge novos patamares neste ano, impulsionada por uma série de oportunidades fomentadas pelo Governo estadual. Medidas estratégicas, como a oferta de cursos de capacitação profissional, acesso facilitado a crédito e a simplificação dos processos na Junta Comercial de Goiás (Juceg) através da digitalização e redução de burocracia, geraram um cenário propício para um feito histórico: a abertura de um número sem precedentes de empresas no estado.

De acordo com os dados recém-divulgados pela Juceg, o mês de novembro registrou a criação de 2.609 novas empresas. No acumulado de janeiro a novembro de 2023, Goiás soma um total expressivo de 31.413 negócios estabelecidos. Este dado promissor sinaliza a possibilidade de ultrapassar o recorde anterior, estabelecido em 2021, quando foram registradas 33.082 novas constituições empresariais.

Euclides Barbo Siqueira, presidente da Juceg, expressa otimismo diante dessa conquista iminente, faltando apenas 1.669 empresas para superar o marco histórico. Ele destaca a consistência desses números, ressaltando que desde 2021 não se registrou a abertura de menos de 2 mil CNPJs em um único mês.

“Estamos prestes a alcançar um novo horizonte para Goiás”, enfatiza Siqueira. “O Governo fez a sua parte, oferecendo oportunidades, e a população respondeu empreendendo”, celebra o presidente.

O estado já abriga 1.101.629 empresas em pleno funcionamento, evidenciando uma disseminação do empreendedorismo por todo o território. Enquanto a região metropolitana desponta na liderança, outras áreas como o Entorno do Distrito Federal e a Região Sul também marcam presença no ranking das localidades com maior número de negócios ativos.

Entre as 15 principais cidades do estado, Goiânia lidera com 337.533 empresas, seguida por Aparecida de Goiânia (81.549) e Anápolis (64.588). No entanto, outras localidades como Rio Verde, Valparaíso de Goiás, Luziânia e Águas Lindas de Goiás também se destacam nessa lista.

No que diz respeito aos tipos de negócios mais comuns, em novembro se evidenciaram áreas como serviços de escritório, consultoria em gestão empresarial, comércio varejista de bebidas, treinamento profissional e preparação de documentos administrativos especializados.

Além disso, Goiás se mantém à frente no ranking de abertura de empresas entre as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, conforme apontado pelos dados do Portal da Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas (Redesim) do governo federal. O estado do Ceará ocupou o segundo lugar, com 2.151 empresas, seguido por Mato Grosso, com 1.902 novos empreendimentos.

Destaca-se ainda que o tempo médio para concluir o processo de abertura de empresas em Goiás permanece em 18 horas, inferior à média nacional, que é de 1 dia e 5 horas, refletindo a eficiência dos processos locais para o estabelecimento de novos negócios.