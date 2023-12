Índice de popularidade do Governador Ronaldo Caiado alcança marca histórica de 81,4%

Follow on X

A popularidade do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, atingiu um novo recorde, com 81,4% dos goianos aprovando sua administração. Este é o maior índice alcançado por Caiado desde o início de seu mandato em 2019. Os dados são do Instituto Paraná Pesquisas, coletados de 6 a 10 de dezembro e divulgados inicialmente pela revista Veja nesta terça-feira (12/12). Este aumento na aprovação é atribuído a realizações significativas em setores cruciais como segurança, saúde, educação, além de uma gestão fiscal robusta e políticas sociais inclusivas.

Em comparação com a última pesquisa, realizada em junho, houve um aumento de 5,4 pontos percentuais na avaliação positiva de Caiado, que antes estava em 76%. Atualmente, apenas 13,6% dos entrevistados desaprovam sua gestão, enquanto 4,9% não souberam ou não quiseram responder.

A faixa etária que mais aprova Caiado varia entre 35 e 44 anos (82,9%), seguida pelos grupos de 16 a 24 anos (82,4%) e de 25 a 34 anos (82,3%), com destaque também para aqueles com ensino médio (84%). A pesquisa mostrou igualdade na percepção de homens e mulheres, ambos com aprovação em torno de 81,4%.

Em termos de avaliação ‘ótima’ ou ‘boa’, 66,2% dos cidadãos de Goiás veem a gestão de Caiado positivamente. Dentro deste grupo, 27,8% classificam o governo como ‘ótimo’ e 38,4% como ‘bom’. Por outro lado, apenas 8,5% reprovam a gestão, sendo 4,7% considerando-a ‘ruim’ e 3,8% ‘péssima’. A proporção de aprovação em relação à reprovação é de oito para um.

Desde junho, quando a avaliação ‘ótima’ ou ‘boa’ estava em 59,7%, houve um crescimento de 6,5 pontos percentuais. Nesse período, a taxa de reprovação caiu de 11% para 8,5%.

O Instituto Paraná Pesquisas entrevistou 1546 pessoas em 76 municípios goianos entre os dias 6 e 10 de dezembro. A pesquisa tem uma margem de erro de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos.