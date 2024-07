Indicadores de criminalidade em Goiânia apresentam queda significativa

Follow on X

Dados revelados nesta segunda-feira (08/07) pelo Governo de Goiás sublinham uma significativa redução da criminalidade em Goiânia. Comparando o primeiro semestre de 2024 com o mesmo período de 2018, os homicídios dolosos tiveram uma queda de 75,8%. O governador Ronaldo Caiado credita esses resultados ao investimento estadual em segurança pública e ao trabalho dedicado dos profissionais da área.

“A dedicação dos nossos profissionais de segurança me emociona diariamente. Tenho orgulho de liderar a melhor segurança pública do país”, afirmou Caiado durante o evento de apresentação dos dados pelo Observatório de Segurança Pública, realizado no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia. Ele reiterou que a segurança pública é vital para o Estado Democrático de Direito.

Conforme o Observatório de Segurança Pública, órgão vinculado à Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP-GO), houve uma redução expressiva dos crimes patrimoniais em Goiânia. Roubos e furtos de veículos caíram 95,2% e 74,6%, respectivamente. No primeiro semestre de 2018, foram registrados 1.918 roubos de veículos, enquanto no mesmo período deste ano, o número caiu para 92. Os furtos diminuíram de 1.621 para 412.

Também houve uma diminuição acentuada nos roubos e furtos a pedestres. No primeiro semestre de 2018, foram registrados 9.479 roubos; este ano, o número caiu para 984, uma redução de 89,6%. Os furtos passaram de 10.575 para 827, representando uma queda de 92,2%.

Além disso, roubos e furtos a residências diminuíram 86,6% e 49,5%, respectivamente. Vale destacar também a redução de 89,8% nos roubos a estabelecimentos comerciais. Os roubos de cargas e a instituições financeiras foram completamente zerados em 2024, em comparação com o primeiro semestre de 2018.

“O bem-estar de Goiânia reflete no estado”, resumiu o secretário de Segurança Pública, Renato Brum, destacando a expressiva redução dos índices de criminalidade na capital, incluindo homicídios dolosos e feminicídios (-71,4%). Ele parabenizou os profissionais da área e afirmou que continuarão a manter a segurança pública de alta qualidade.