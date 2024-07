Caiado apoia aumento do teto de gastos no RRF para fomentar investimentos

Durante entrevista à Rádio CBN Goiânia nesta segunda-feira (08/07), o governador Ronaldo Caiado defendeu a expansão do teto de gastos de Goiás, visando ampliar os investimentos em áreas essenciais. Caiado explicou que, sob o Regime de Recuperação Fiscal (RRF), Goiás tem cumprido rigorosamente suas metas. Para ele, a alteração do limite é necessária para melhorar os serviços públicos.

“Nossa solicitação é que Goiás não tenha um teto tão rígido, já que superamos as etapas mais difíceis do RRF”, declarou Caiado à jornalista Cileide Alves. O governador planeja levar o tema ao Congresso Nacional, juntamente com a revisão do indexador das dívidas estaduais com a União. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deve apresentar o projeto ainda hoje.

Caiado destacou que Goiás tem mantido o equilíbrio fiscal e recuperado sua economia. Ele defende que a flexibilização do teto permitirá mais investimentos. O governador citou os repasses obrigatórios à Educação e Saúde, que em Goiás ultrapassam os percentuais legais. “Se ultrapassarmos, que isso seja considerado crédito, e não limite de teto. Por exemplo, se atingirmos 27% na Educação, esses 2% excedentes não devem ser contabilizados no teto de gastos.”

Sobre a elevação da alíquota das emendas impositivas da Assembleia Legislativa de Goiás, Caiado afirmou que é inviável expandir gastos com o teto vigente. “Se todos temos que cortar, onde buscaremos esse extra? Precisamos de bom senso para não comprometer a governabilidade com segurança. O Governo de Goiás é hoje o mais bem avaliado do país por respeitar o equilíbrio fiscal”, enfatizou.