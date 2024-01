Imuniza Goiás alcança 236 municípios e reforça esforços de imunização infantil

Apesar dessas melhorias, a gerente da SES-GO ressalta que os índices ainda estão abaixo da meta do Ministério da Saúde, que é de 95% para a maioria das vacinas infantis. “Continuaremos reforçando as estratégias já em vigor para melhorar esses números. É fundamental que a população compreenda a importância das vacinas, não apenas para a proteção das crianças, mas de toda a comunidade. Estas são vacinas seguras, com anos de eficácia comprovada contra doenças preveníveis”, conclui Joice Dorneles.

Com um compromisso renovado com a saúde pública, o Governo de Goiás segue trabalhando para elevar ainda mais os índices de vacinação no estado, assegurando a saúde e o bem-estar das crianças e de toda a população goiana.