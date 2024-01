Escola Basileu França oferece 366 oportunidades em cursos gratuitos de música

A Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França, uma renomada instituição educacional, anunciou a abertura de 366 vagas para seus cursos na área de música. Essas oportunidades são distribuídas entre o curso técnico em música e outros programas destinados a diferentes faixas etárias e níveis de habilidade, incluindo música infantojuvenil, adulto e de performance musical.

Interessados devem realizar suas inscrições através do portal efg.org.br/editais até o dia 31 de janeiro. Importante destacar que todos os cursos ofertados são completamente gratuitos e as aulas serão ministradas presencialmente na sede da escola, localizada no centro da cidade de Goiânia.

O Curso Técnico de Nível Médio em Música disponibiliza 41 vagas para aulas nos períodos vespertino e noturno. Este curso é voltado para estudantes que estão cursando ou já concluíram o Ensino Médio, sendo necessário apresentar um documento comprovando a conclusão desse nível de ensino para receber o diploma técnico.

No segmento infantojuvenil, a escola oferece 70 vagas em várias áreas e turmas para crianças e adolescentes de 9 a 13 anos. As modalidades incluem Piano Erudito, Canto Popular e Violoncelo, entre outras. O processo seletivo para estes cursos inclui testes de aptidão, com aulas agendadas para os turnos vespertino e noturno.

Os cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) para adultos, que ocorrem nos três turnos do dia, estão disponibilizando 159 vagas. Estes cursos são ideais para alunos a partir de 14 anos que já possuem algum conhecimento musical e desejam aprimorá-lo. As opções incluem Contrabaixo Acústico, Trompete e Canto Lírico.

Além disso, os cursos de Performance Musical oferecem 96 vagas para aulas nos períodos matutino e vespertino, destinados a alunos com idade mínima de 11 anos que já tenham experiência prévia na área. A escola oferece mais de 10 opções de cursos, incluindo Canto Lírico, Canto Popular, Oboé e Piano Popular. Assim como nos outros programas, é necessário passar por testes de aptidão ou provas para ingressar.

A Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França é uma instituição vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Goiás (Secti) e gerida pela Universidade Federal de Goiás (UFG), através do Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia (CETT/UFG). Atendendo a mais de três mil alunos, a escola desempenha um papel vital no fomento do desenvolvimento artístico e cultural no estado de Goiás.