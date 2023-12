Hotelaria para Idosos Goiânia – Principais mudanças que acontecem no corpo dos idosos

Quanto mais tempo passa, mais ficam evidentes as mudanças que acontecem no corpo humano. De forma geral, a partir dos 25 anos, quando a quantidade de água dentro das células passa a diminuir, o corpo já começa a passar por um processo de envelhecimento e, com o avançar dos anos, as alterações são cada vez mais perceptíveis.

Entre as principais mudanças que acontecem no corpo dos idosos, podemos citar:

Pele mais fina, seca e frágil;

Reflexos mais lentos, aumentando o risco de quedas;

Diminuição nos níveis de hormônios;

Redução da massa e da força muscular;

Perda de flexibilidade do cristalino dos olhos, aumentando o risco de cataratas;

Maior resistência dos vasos e maiores índices de hipertensão;

Enfraquecimento do sistema imunológico;

Redução da filtração do sangue e maior risco de insuficiência renal.

Para diminuir os impactos dessas mudanças, adotar uma dieta equilibrada, manter-se bem hidratado e praticar exercícios físicos são ações fundamentais!

Agende sua consulta com o geriatra e cuide da sua saúde!

