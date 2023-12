Urologia Goiânia – Por que os homens têm resistência de ir ao urologista?

Tem o fato cultural do homem ser mais negligente em relação a cuidar da própria saúde. Em relação ao toque retal existe ainda um tabu sobre este exame. A campanha de conscientização tem ajudado muito a desmitificar o exame de toque retal. Quando o urologista orienta e explica a importância deste exame no diagnóstico do câncer de próstata quase 100% dos homens aceitam fazer o exame de toque.

A recomendação é que o exame de toque seja feito em todos os homens com mais 50 anos.

Consulte o urologista anualmente e cuide da sua saúde!

Dr. Breiner Ferro

CRM: 18039 RQE: 13848/ 13464

Urologista

Residência Médica em Cirurgia Geral pela Universidade de Brasília;

Especialista em Urologia pelo Hospital Geral de Goiânia;

Laparoscopia urológica para residentes no IRCAD América Latina/SBU;

Membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU).

Atendimentos:

Centro Clínico Lusitano Goiânia

Av. Portugal com a Av. T-8, N° 808, Setor Marista, Goiânia, Go.

WhatsApp: (62) 99999-8707

Hospital São Silvestre

Av. das Nações Nº 616, Centro, Aparecida de Goiânia, Go.

Telefone: (62) 3283-3201 / 3230-2000 / 3283-2419

WhatsApp: (62) 3283-2419