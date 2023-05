Hotelaria para Idosos Goiânia – A importância de manter uma vida social ativa com o envelhecimento

O convívio social é fundamental em qualquer momento da vida, contudo, para os idosos, ele se torna ainda mais importante, evitando que eles experienciem sentimentos de solidão e tristeza.

A falta de convívio com outras pessoas, que geralmente tem início com a aposentadoria, pode fazer com que os idosos percam o interesse em atividades e deixem de frequentar locais diferentes. Com o tempo, eles se tornam introspectivos e sua saúde mental e física pode se deteriorar.

Portanto, estimular que o idoso mantenha uma vida social ativa pode trazer diversos benefícios, como:

Aumentar a motivação : conhecer diferentes pessoas, encontrar amigos e sair para passeios fazem com que a pessoa se sinta mais feliz e motivada a viver.

: conhecer diferentes pessoas, encontrar amigos e sair para passeios fazem com que a pessoa se sinta mais feliz e motivada a viver. Garantir o bem-estar : o contato físico e dar gargalhadas são duas ações que liberam endorfina, a substância conhecida como “hormônio da felicidade”, responsável pela sensação de prazer e bem-estar.

: o contato físico e dar gargalhadas são duas ações que liberam endorfina, a substância conhecida como “hormônio da felicidade”, responsável pela sensação de prazer e bem-estar. Melhorar o funcionamento do corpo : na terceira idade, muitas vezes a socialização está ligada à prática de exercícios, portanto, socializar também ajuda os idosos a manterem uma rotina de atividades físicas.

: na terceira idade, muitas vezes a socialização está ligada à prática de exercícios, portanto, socializar também ajuda os idosos a manterem uma rotina de atividades físicas. Ajudar a prevenir doenças: Reunir-se com os amigos para conversar, jogar, dançar ou qualquer outra atividade é uma forma de estimular o cérebro do idoso. Com isso, diminui-se o risco de doenças neurodegenerativas.

Os benefícios de garantir a socialização na terceira idade são muitos, na esfera física e intelectual, portanto, é fundamental que os idosos não sejam isolados com o passar dos anos!

