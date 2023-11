Hospital São Silvestre Aparecida de Goiânia – Novembro Azul: Mês Mundial de Combate ao Câncer de Próstata

O Novembro Azul é uma campanha mundial de conscientização e prevenção do câncer de próstata. A doença não apresenta sintomas inicialmente, por isso é importante que homens com 50 anos ou mais façam os exames preventivos anualmente. Homens com fatores de risco (negros ou com histórico familiar ds doença) devem iniciar a prevenção antes aos 45 anos. Para investigar a condição, dois exames são importantes. O exame de toque retal, possibilita ao médico identificar possíveis alterações por meio da palpação da glândula. Além disso, o exame de PSA (Antígeno Prostático Específico) mensura a quantidade dessa proteína no sangue, sendo valores elevados indicativos de problemas na próstata.

Para uma confirmação diagnóstica precisa é feita a biópsia, que consiste na análise detalhada de uma pequena amostra de tecido retirado da próstata. Alguns sintomas, como dificuldade e dor ao urinar, presença de sangue na urina ou no sêmen e dores ósseas, devem ser levados a sério.

Consultar o urologista periodicamente é a melhor forma de diagnosticar precocemente o câncer de próstata, aumentando significativamente as chances de cura e garantindo uma melhor qualidade de vida.

Faça a prevenção do câncer de próstata com o urologista!

