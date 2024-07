Hospital Alberto Rassi em Goiânia alcança mil transplantes de órgãos

Follow on X

Goiás atingiu a marca de mil transplantes de órgãos, conforme divulgado pelo Governo do Estado e a Secretaria da Saúde (SES). Esses procedimentos foram realizados no Hospital Estadual Alberto Rassi (HGG), em Goiânia, através do Sistema Único de Saúde (SUS). Foram 940 transplantes de rim, 56 de fígado, 3 de medula óssea e 1 de pâncreas. “Temos sensibilizado a população sobre a importância da doação de órgãos, o que nos ajuda a salvar vidas”, declarou o governador Ronaldo Caiado.

Antônio Batista de Freitas, de 59 anos, foi o milésimo paciente, recebendo um rim em 29 de junho, após seis meses na fila de espera. “Quando me ligaram, pensei que fosse um trote. Estou muito feliz e otimista com a recuperação”, afirmou Antônio.

A cirurgia foi realizada na Central de Transplantes do HGG, que foi reformada e modernizada em 2022 com um investimento estadual de R$ 2,8 milhões. A unidade possui 644m² e 32 novos leitos, melhorando o conforto e a segurança dos pacientes. O serviço começou em 2017.

Sérgio Vencio, secretário-adjunto da SES, enalteceu o trabalho do HGG. “É motivo de alegria ver a evolução constante deste hospital”, disse.

Marcelo Rabahi, coordenador técnico do Idtech, destacou a meta de ampliar o atendimento de qualidade. “Nosso compromisso é com um atendimento humanizado e a promoção de qualidade de vida”, concluiu.

A doação de órgãos no Brasil depende de autorização familiar, sendo importante comunicar aos parentes a intenção de ser doador. As doações seguem uma lista única, monitorada pelo Sistema Nacional de Transplantes (SNT).