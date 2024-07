Concurso público em Goiás oferece 1,6 mil vagas para Polícia Penal; salário de R$ 5,9 mil

Nesta quarta-feira (3/7), o Governo de Goiás publicou o edital para o concurso de 1,6 mil vagas para policiais penais, com salário inicial de R$ 5.971,42 e carga horária de 40 horas semanais. As inscrições abrem em 16 de julho no site da organizadora, com taxa de R$ 150. Os candidatos devem ter nível superior reconhecido pelo MEC.

A seleção será organizada pelo IBFC e coordenada pela Sead, com lotação dos aprovados na DGPP da SSP. A função exige viagens e serviços fora do expediente. A seleção terá sete fases, incluindo provas objetiva e discursiva, avaliações médica e física, teste psicológico, investigação social e análise de títulos, além de avaliação multiprofissional para candidatos com deficiência. As provas ocorrerão em 15 de setembro em várias cidades goianas.

O edital está disponível no site do IBFC e da Sead.