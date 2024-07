Caiado em Brasília: União asfixia estados com dívida crescente

Follow on X

Após um encontro com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o governador Ronaldo Caiado elogiou a iniciativa de propor um projeto de lei complementar para rediscutir o indexador da dívida dos estados com a União. Caiado ressaltou que a dívida atual impede investimentos essenciais.

“Pacheco apresentará o projeto e indicará um relator. Governadores trabalharão para melhorar as condições, garantindo a sobrevivência dos estados”, disse Caiado.

A dívida dos estados aumentou de R$ 283 bilhões em 2015 para R$ 584 bilhões em 2020, devido ao indexador (IPCA mais 4% de juros ou taxa Selic). A proposta é mudar para IPCA mais 1%, criando um fundo de equalização para educação profissionalizante, infraestrutura e segurança pública.

“IPCA mais 1% é suportável, mas ainda pesado. Esperamos contribuições dos deputados e senadores para resolver o problema”, destacou o governador Romeu Zema.

Pacheco sugeriu usar ativos para alongar as parcelas da dívida. “Medidas serão apresentadas ao Senado Federal em breve”, disse Caiado.

O governador Eduardo Leite mencionou que a reunião serviu para discutir pontos críticos, mas sem definir um calendário. “Esperamos resolver rapidamente e trazer novas contribuições para o presidente do Senado”, afirmou Leite.

A dívida dos estados será discutida novamente na reunião Ordinária do Conselho da Federação, presidida por Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília. Caiado confirmou presença.