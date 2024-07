Goiás: setores industrial e de serviços apresentam alta em abril

Em abril de 2024, os setores industrial e de serviços de Goiás cresceram 14,1% e 5,5%, respectivamente, comparado ao mesmo período de 2023, contribuindo para um aumento de 1,8% no PIB mensal do estado. No acumulado do ano, a indústria registrou alta de 9,2% e os serviços 3,2%, segundo o Instituto Mauro Borges (IMB).

Ronaldo Caiado, governador de Goiás, destacou o crescimento acima da média nacional, atribuindo o desempenho aos investimentos em pesquisa e modernização do estado. Joel de Sant’Anna Braga Filho, secretário da SIC, reforçou que os resultados são fruto das políticas de desenvolvimento do governo.

Dentre as atividades industriais, destacaram-se os serviços industriais de utilidade pública (19,8%), a indústria de transformação (15,4%) e a construção (8,6%). A produção de biocombustíveis teve um crescimento acumulado de 17% no ano, com o etanol registrando 15%.

No setor de serviços, o comércio (24,4%), transportes e armazenagem (9,8%), informação e comunicação (9,2%) e outros serviços (3,3%) foram os maiores responsáveis pelo crescimento. O PIB do estado apresentou uma estimativa de 2,1% nos últimos 12 meses, com a indústria crescendo 6,6% e os serviços 2%.