Hospital Estadual de Águas Lindas: 600 atendimentos nos primeiros 15 dias

Com duas semanas de funcionamento, o Hospital Estadual de Águas Lindas (Heal) em Goiás já se destaca pela eficiência no atendimento e pela satisfação dos pacientes e colaboradores. Inaugurado no dia 17 de junho pelo governador Ronaldo Caiado, o hospital tem desempenhado um papel crucial ao atender pacientes encaminhados pela Secretaria de Estado de Saúde, em parceria com os municípios da região do Entorno do Distrito Federal.

Durante esse período, mais de 600 atendimentos foram realizados, incluindo 24 internações e 274 consultas ambulatoriais médicas. Além disso, a unidade registrou 183 consultas não médicas, abrangendo áreas como psicologia clínica, nutrição e fonoaudiologia. O hospital conta com uma equipe de especialistas em ginecologia, cirurgia vascular, cardiologia, ortopedia e cirurgia geral, oferecendo um atendimento abrangente e de alta qualidade.

A enfermeira Janaina Vaz da Silva Milanez, membro da equipe do Heal, destacou a importância do trabalho realizado no hospital. “Estamos entregando uma assistência hospitalar de qualidade. É gratificante ver o hospital nascer e poder contribuir para isso”, afirmou. Marco César Rodrigues da Silva, de 38 anos, natural de Luziânia, está internado na enfermaria e elogiou a dedicação dos profissionais. “Quero agradecer muito o tratamento que recebo aqui, desde o pessoal da enfermagem, os médicos, os funcionários que preparam a alimentação que trazem todos os dias. Está tudo muito bom”, disse ele.

O gerente assistencial do Heal, Nilmar Lopes, ressaltou a importância de seguir rigorosamente os protocolos de atendimento para garantir a qualidade dos serviços prestados. “É importante nesses primeiros dias cumprirmos todo o protocolo de ações para aferir o entrosamento das equipes, o nível técnico dos serviços prestados e podermos corrigir o que for preciso. Tudo isso para garantir que a capacitação dos nossos profissionais se reverta em um serviço de saúde de excelência com máxima humanização”, destacou Nilmar. Ele acrescentou que os serviços serão ampliados conforme as necessidades identificadas pela Central de Regulação do Estado de Goiás.