Hetrin recebe Unidade Móvel do Hemocentro na próxima sexta-feira

Na próxima sexta-feira (10/05), o Hospital Estadual de Trindade – Walda Ferreira dos Santos (Hetrin), instituição vinculada ao Governo de Goiás, estará recebendo a visita da unidade móvel do Hemocentro de Goiás (Hemogo). O veículo estará estacionado em frente ao hospital, disponível para receber doações de sangue das 8h às 16h.

Essa parceria entre o Hetrin e o Hemocentro já existe há bastante tempo, e os resultados das iniciativas conjuntas têm sido bastante positivos. Vânia Fernandes, diretora da unidade, expressa sua confiança nos bons resultados: “Estamos otimistas em alcançar o mesmo sucesso que tivemos em outras ações realizadas em colaboração com o Hemocentro. Sempre contamos com uma excelente adesão da comunidade.”

Pensando no conforto e bem-estar dos doadores, o Comitê Transfusional do Hetrin e a Gestão de Pessoas do IMED fecharam parceria com a equipe de fisioterapia da FisioEda. Durante o evento, serão oferecidos serviços de cadeira de massagem, massagem relaxante, massagem nos pés e massagem focalizada em dores relacionadas ao estresse, cansaço físico, tendinite e LER.

O processo de doação de sangue é simples e rápido. Os voluntários precisam apenas atender a alguns requisitos, como: pesar mais de 50 kg, ter entre 16 e 69 anos (menores de idade com autorização dos pais) e estar em boas condições de saúde. Antes da doação, os candidatos passarão por uma triagem para garantir que atendam aos critérios estabelecidos.

O tempo médio para a coleta de sangue é de 8 a 12 minutos, e todo o processo, incluindo a triagem, leva pouco mais de 30 minutos. É importante ressaltar que a doação não afeta negativamente o organismo, que se recupera rapidamente, alcançando os níveis normais de sangue em até 72 horas.

O Hemocentro recomenda que os doadores estejam descansados, tenham dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas, estejam alimentados e evitem alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem a doação. Além disso, é essencial levar um documento com foto no momento da doação.

A doação de sangue é um gesto de extrema importância, pois uma única bolsa, com aproximadamente 450 ml de sangue, pode salvar até quatro vidas. Sob o lema “Seu tipo de sangue é o tipo certo para alguém!”, o Comitê Transfusional do Hetrin convida a todos para fazerem a diferença e oferecerem esperança a quem mais precisa.

SERVIÇO: Coleta de Sangue e Cadastro para Doação de Medula Óssea Local: Hetrin – R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade Data: 10 de maio, das 8h às 16h