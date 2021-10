Harmonização Itaberaí – Você sabe quais as causas das olheiras?

A região dos olhos é uma área muito delicada da face, por isso, os sinais de envelhecimento e “cansaço” aparecem desde cedo.

As olheiras podem ser causadas por inúmeros fatores. São classificadas em transitórias, quando tem como causas o sono insuficiente, excesso de bebida alcoólica, tabagismo, entre outros. Quando causadas por fatores genéticos e envelhecimento, são chamadas de olheiras persistentes. Nas olheiras com sulcos profundos ocorre um grau mais avançado de flacidez.

E tem procedimentos para olheiras? O procedimento indicado vai depender do tipo de olheiras. Entre os procedimentos realizados temos o preenchimento com ácido hialurônico, estímulo de colágeno com fios de PDO, uso de cremes com ativos específicos, como o ácido kójico, cafeína e ácido ferúlico, aplicação de peeling químico e laser.

Além dos procedimentos, hidratar essa área é fundamental. E o mais importante: sempre proteja a área contra o sol.

