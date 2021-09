Harmonização Itaberaí – Você sabe em quais regiões é feito o preenchimento?

Conheça os benefícios de cada tipo de preenchimento:

Preenchimento mandibular

– Promove a definição da linha do osso mandibular, aumentando o contraste da região entre queixo e pescoço, causando uma sensação de diminuição da “papada”. Nas mulheres promove maior definição do contorno da face e nos homens tem o objetivo de evidenciar a masculinização da face, promovendo contornos mais fortes, firmes e definidos.

Preenchimento do queixo

-Alonga, aumenta, projeta, remodela e também afina o queixo, melhorando seu formato. Um queixo harmônico torna a aparência mais jovem e atraente.

Preenchimento malar

-Devolve o volume perdido da região malar corrigindo imperfeições e remodelando o terço médio da face devolvendo a jovialidade, melhorando o aspecto de cansaço.

Preenchimento labial

– Podem aumentar a hidratação, realçar o contorno, aumentar a projeção e o volume dos lábios.

Rinomodelação

-Preenchimento com ácido hialurônico no nariz para corrigir imperfeições do contorno nasal aumentando a harmonia da face.

Sobre a Dra Cynthia Moreira

– Cirurgiã Dentista CRO-GO 7279

– Especialista em Harmonização Orofacial

– Estética Dental

– Ortodontia

Procedimentos:

– Laminados de Porcelana

– Clareamento dental a laser

– Preenchimentos

– Sculptra, Ellansé, Radiesse, Hidroxiapatita de cálcio

– Lipoaspiração de Papada e Jolws

– Fios de Sustentação PDO e Russo

– Lip Lift

– MD Codes

– Bichectomia

– Microagulhamento

– Botox

– Ozonioterapia