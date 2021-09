Harmonização Itaberaí – Toxina botulínica também pode ser usada como forma terapêutica

A toxina botulínica no campo da Odontologia se tornou eficaz no tratamento de reabilitações em pacientes com casos de bruxismo e apertamento dental.

O relaxamento muscular provocado pela toxina botulínica permite um menor estresse sobre o músculo masseter com melhora ou ausência de sintomas no período de ação. Também ocorre o bloqueio da liberação de neurotransmissores associados com a origem da dor.

O procedimento é feito com anestesia tópica. Com cerca de 15 dias da aplicação já é possível ter um resultado final. A duração do tratamento é de 4 a 6 meses.

Também promove um benefício estético, pois a redução da força muscular do masseter (localizado entre a maçã do rosto e a mandíbula) diminui o seu tamanho, melhorando o contorno do rosto e devolvendo uma harmonização da face.

Sobre a Dra Cynthia Moreira

– Cirurgiã Dentista CRO-GO 7279

– Especialista em Harmonização Orofacial

– Estética Dental

– Ortodontia

