Harmonização Itaberaí : Rejuvenesça a área do pescoço com o Botox Nefertiti

Com o passar do tempo, as estruturas da face tendem a perder o tônus muscular e causando flacidez na pele, isso acontece em todos os terços faciais e principalmente na área de pescoço.

Um dos procedimentos estéticos mais utilizados é o Botox. Mas será que conseguimos melhorar a aparência do pescoço com aplicação de Toxina Botulínica??? Sim, através do Botox Nefertiti que é a aplicação do botox no pescoço.

Esta técnica provoca o relaxamento músculo do pescoço, o platisma, amenizando as rugas e flacidez do pescoço, dando um aspecto mais jovial!

Os efeitos duram de 4 a 6 meses e não há restrições após a aplicação.

