Harmonização Itaberaí – Quer afinar e alongar o rosto, faça a Bichectomia

A bichectomia é um dos procedimentos mais requisitados para quem deseja alongar e afinar o rosto. O procedimento consiste na remoção das bolas de Bichat, estruturas de tecido gorduroso situadas nas bochechas do rosto. A bola de Bichat possui função apenas no recém-nascido, e perde sua função após o crescimento. Por não ter função estrutural ou de sustentação, a remoção das bolas de Bichat não prejudica o processo de envelhecimento.

Apesar da bichectomia ser uma cirurgia, é um procedimento rápido e simples, com excelentes resultados em algumas semanas.

A bichectomia é indicada para as pessoas que buscam afinar o rosto e reduzir o tamanho das bochechas proporcionando um efeito de contorno suave, tornando a face mais harmônica. O procedimento também é indicado para quem deseja reduzir as bochechas muito salientes e assim destacar a maçã do rosto.

Além da estética, a bichectomia diminui o trauma em pacientes que costumam morder a bochecha, evitando futuras complicações.

